అమిత్ షా వ్యూహం: టార్గెట్ కెసిఆర్, నల్లగొండ జిల్లాలోనే ఎందుకు?

అమిత్ షా నేరుగా కెసిఆర్‌ను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధపడినట్లు కనిపిస్తున్నారు. నల్లగొండ జిల్లాను తన పర్యటనకు ఎంపిక చేసుకుని తెలంగాణలో పాగా వేయాలనేది ఆయన ఆలోచనగా కనిపిస్తోంది

English summary

It is said that BJP president Amit Shah has decided target Telangana CM and Telangana Rastra Samithi (TRS) president K chandrasekhar Rao (KCR) in Telangana state.