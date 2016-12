రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ తన శీతాకాల విడిది కోసం గురువారం సాయంత్రం హైదరాబాద్ కు చేరుకున్నారు.

English summary

President of India Pranab Mukherjee Reached Hyderabad For Winter Camping on Thursday. He reached hakeepet airport ina special flight. President stays upto 31st of this month in Rashtrapati Nilayam which is located at Bollaram.