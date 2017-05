ఘోరం: విద్యుత్ తీగలు తెగి కారుమీద పడి.. మహిళ సజీవ దహనం

విద్యుత్ తీగలు తెగి పడి కారు దగ్ధమైన ఘటనలో ఓ మహిళ అక్కడికక్కడే సజీవ దహనం కాగా ఓ యువకుడు ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడడంతో కారులో ఉన్న ఐదుగురు ప్రాణాలతో బయటపడిన ఉదంతమిది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Friday, May 12, 2017, 23:31 [IST]

English summary

A woman was burnt alive after her car came in contact with a high-tension wire in Rangareddy district of Telangana. The five people present in the car somehow managed to escape. According to Inspector Yacharam, ?A fire broke out in a Chevrolet car after a high tension wire came in contact with the car. Five people in the car rescued themselves but a woman Chandrakala succumbed to death with burn injuries. We are registering a case U/s 304 part- B for the negligence of electricity department.? A probe is currently going on in this regard.