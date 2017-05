పరువు పోయింది: ప్రియుడి మిస్టరీ వీడక ముందే, యువతి సూసైడ్

ప్రేమ వివాహం విషయమై ప్రియుడి అదృశ్యం మిస్టరీ వీడక ముందే ప్రేమికురాలు ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన ఆత్మకూరు(ఎం) మండలంలో కలకలం రేపింది. లింగరాజుపల్లికి చెందిన స్వాతి, పల్లెర్ల గ్రామానికి చెందిన నరేష్‌ ప్రేమ

Subscribe to Oneindia Telugu

Woman commits suicide after husband missing in Yadadtri Bhongir district.

Other articles published on May 17, 2017