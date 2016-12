తెలంగాణ ఐటి కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ పేరుతో నకిలీ ఫేస్‌బుక్ క్రియేట్ చేసి, అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలను పోస్టు చేసిన యువతిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

English summary

A woman IAS aspirant in her late twenties was arrested by the Telangana police on Monday for creating a fake Facebook profile of Telangana IT secretary Jayesh Ranjan and posting abusive content on social media The women might have been suffering from depression and showed signs of not being mentally fit, the police said.