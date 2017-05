పెద్దపల్లి మండలంలో శనివారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో శారద అనే నవ వధువు గాయపడి, ఆ తర్వాత మృతి చెందింది. ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలో మృతి చెందారు.

Woman dies in Peddapalli on Saturday evening.

