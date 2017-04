బైక్ పై ఉన్నంతసేపు బుద్దిగానే కూర్చున్న ఆ యువతి.. తీరా బస్ స్టాప్ వద్ద దిగగానే యువకుడిని బనాయించడం మొదలుపెట్టింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A woman was tried to cheat a man in Hyderabad on Sunday. She asked a Young man for lift and blackmailed him for money