మీరు విలన్లుగా కాదు.., ప్రమోషన్లలో, పైరవీలు వద్దు: పోలీసులతో సీఎం

రాష్ట్రంలో పోలీసులు విలన్లుగా కాకుండా హీరోలుగా నిలవాలని, ప్రజలలో మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తెలంగాణ పోలీసులకు సూచించారు.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 14:35 [IST]

English summary

Telangana CM K Chandrasekhar Rao said that Telangana Police are Heros, not Vilans on Friday here at Madhapur HICC of Hyderabad. He participated in the State Level Police Officials Meet and guided them that how to achieve respect from Telangana People.