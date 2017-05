వివాహమైనా మరదలితో అక్రమ సంబంధం: పోలీసులకు ఆమె భర్త ఫిర్యాదు

తన మరదలితో వివాహానికి పెద్దలు ఒప్పుకోలేదు. ఆ తర్వాత ఆమెకు వేరే వ్యక్తితో వివాహమైంది. కాగా, తన మరదలుకు వివాహమైన తర్వాత కూడా ఆమెతో అక్రమ సంబంధాన్ని కొనసాగించాడతడు.

English summary

A youth allegedly arrested for extramarital affair with married woman in Hyderabad on Tuesday.