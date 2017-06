ఘనంగా లండన్ బోనాల వేడుకలు: ముఖ్య అతిథిల్లో ఒకరిగా బిత్తిరి సత్తి..

Subscribe to Oneindia Telugu

అలాగే తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాల గురించి, బంగారు తెలంగాణలో ఎన్నారైలపాత్ర గురించి అందరికి గుర్తు చేశారు. అలాగే బోనాల వేడుకైనప్పటికీ, బాధ్యత గల తెలంగాణ బిడ్డలుగామనందరం చేనేతకు చేయూతనివ్వాల్సిన అవసరం ఉందని, హాజరైన అతిథులందరితో " We Pledge to #SupportWeavers #WearHnadloom" అని ప్రతిజ్ఞచేయించారు.

Story first published: Tuesday, June 27, 2017, 16:01 [IST]

English summary

Bonalu Festival was grandly celebrated by Telangana Association of United Kingdom.