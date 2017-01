పోస్టర్ ఆవిష్కరణ: తెలంగాణ అసోసియేషన్ అఫ్ యూకె

రోజు నిర్వహించిన పోస్టర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం లో ప్రముఖ కవి నందిని సిద్ద రెడ్డి గారు, సంస్థ ప్రతినిధులు నవీన్ రెడ్డి, మధుసూదన్ రెడ్డి, శ్వేతా, రాజ్ కుమార్ శానబోయిన, ఓయూ జాక్

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Telangana association UK poster was released by well known telangana poet Nandini Sidhareddy