తెలంగాణ ఎన్నారై ఫోరమ్ నూతన కార్యవర్గ కమిటీ ఏర్పాటు..

2012 లో తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనే లక్ష్యంగా పని చేసి సంస్కృతి,సేవ,భాషాభివృద్ది లక్ష్యంగా తమవంతు బాధ్యతగా తెలంగాణలో పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Telangana Nri forum, Uk members elected a new committee on the occasion of completing 5years.