కేసీఆర్ చేతిలో గాయపడ్డ 'తెలంగాణ పాట': అనంత శ్రీరామ్ అవసరమా?

అసలు సిసలు తెలంగాణ పాటకు ప్రాతినిధ్యం వహించగలిగేది ప్రజా గొంతుకలు మాత్రమే. డబ్బుల కోసం ఏ ప్రభుత్వాలకైనా పాటలు రాసేవారితో.. 'తెలంగాణ'ను పాడుకోవడం కచ్చితంగా దుస్థితే తప్ప మరొకటి కాదు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 11:21 [IST]

English summary

Controversies keep stalking telangana Chief minister KCR, Recently Another controversy was revolving around him regarding writing songs for telangana farmers