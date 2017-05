సాహిత్య అకాడమీ తరుపున పనిచేయడం తన చిరకాల స్వప్నం అని బాధ్యతల స్వీకరణ సందర్భంగా సిధారెడ్డి చెప్పారు. సాహిత్య పరంగా తెలంగాణను మరింత ముందుకు నడిపించడానికి కృషి చేస్తానని తెలిపారు.

English summary

On wednesday morning Nandini Sidhareddy, A well known poet of telangana takes charge of telangana sahitya academy's chairman at Ravindra Bharati