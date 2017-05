తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ చైర్మన్‌గా ప్రముఖ సాహితీవేత్త నందిని సిధారెడ్డి నియమితులయ్యారు. ఆయన ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు జరుగుతాయి.

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 9:14 [IST]

A prominent Telugu literary personality Nandini Sidha Reddy has been appointed as the chairman of Telangana Sahithya Akademi.