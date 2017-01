సామాన్యుడిని హీరోగా ప్రకటించిన కందుకూరి రమేష్ బాబుతో ఇంటర్వ్యూ..

మై పాయింట్ ఈజ్ డ్రమాటిక్. లేకపోతే కోళ్ల మంగారం మీద నేను రాసిన బుక్.. కోర్టుకు పోవుడేంది? ఆ బుక్ వల్ల మంగారం కుటుంబానికి 3లక్షలు పరిహారం అందుడేంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 16:34 [IST]

English summary

Its an interview of well known Photographer and Writer Kandukuri Rameshbabu, shared his entire life journey with oneindia.com