రివైండ్-2016: దూరమైనవాళ్ల కోసం ఓ మనన వాక్యం..

తెలుగు సాహితీ లోకానికి 2016 కొన్ని చేదు జ్ఞాపకాల్నే మిగిల్చింది. తమ రచనల ద్వారా తెలుగు సాహిత్యంలో బలమైన ముద్ర వేసిన కొంతమంది కవులు, రచయితలు భౌతికంగా దూరమయ్యారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 17:53 [IST]

English summary

The great literary persons are passed away in 2016. It is the article once recall them