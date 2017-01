పేరులేని వెన్నెల (కథ)

ఓ భగ్నప్రేమికుడు జీవితమంతా అయిపోయిందనుకున్న సమయంలో ఆమె అనుకోకుండా వచ్చింది. ఆమె వల్ల జీవిత పరమార్థమేమిటో అతనికి తెలిసిందా..

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 13:29 [IST]

English summary

A Telugu poet Naresh Kumar sufi has written Peru leni Vennela Telugu short story. The story depicts the meaning of the human life.