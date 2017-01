ఉత్తరమొచ్చింది (కథ)

చిరంజీవిలాగా హీరోనవుతానంటూ చెన్నపట్నం పారిపోయిన కుమారుడు ఏమయ్యాడు.... అతని తల్లిదండ్రుల కడుపుకోత ఎలా ఉందనే దానికి అక్షరూపం ఈ కథ...

English summary

Osmania University Telugu department faculty member Dr Surya Dhanjay has depicted the life tribals in her Telugu short story Uttaramochindi.