తమిళ రాజకీయాల్లో ట్వీస్ట్: శశికళ ఔట్, వారిద్దరు ఒక్కటి

తమిళనాట రాజకీయాలు మరోసారి రసవత్తరంగా మారుతున్నాయి. మాజీ సీఎం జయలలిత ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఆర్కేనగర్‌ స్థానం ఉప ఎన్నిక అధికార అన్నాడీఎంకేను పూర్తిగా అప్రతిష్టపాలు చేసింది.

English summary

The warring factions of the AIADMK are all set to keep their differences aside and head towards a merger. After an unannounced meeting with more than 26 ministers, cabinet minister Jayakumar said that a decision to do everything it takes to unite the party has been made. "We discussed just two issues. We decided to do anything it takes to unite the AIADMK and work together. The issue of filing an affidavit in the election commission was also discussed in the meeting," said Jayakumar after he emerged from the meeting that was held at Power minister Tangamani's residence.