నరసింహన్‌ భవితవ్యం?: కెసిఆర్ ఇలా, చంద్రబాబు అలా...

తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల ఉమ్మడి గవర్నర్‌ ఈఎస్‌ఎల్‌ నరసింహన్‌ పదవీ కాలం మంగళవారంతో ముగియనున్న నేపథ్యంలో మరోసారి ఆయన్ను కేంద్రంలోని నరేంద్రమోడీ సర్కార్ కొనసాగిస్తుందా? లేదా? అనన విషయమై ఉత్కంఠ నెల

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 8:48 [IST]

English summary

Telangana & AP Governer ESL Narasimhan tenure over today while union government intention not clear his continuation.