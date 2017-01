జ్యోతిష్కులు తేల్చేశారు: ఆరునూరైనా సిఎంగా శశికళ

ఏది ఏమైనా, ఎవరు వ్యతిరేకించినా ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్టించడానికే శశికళ సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. జ్యోతిష్కులు ముహూర్తాలు కూడా నిర్ణయించారని సమాచారం.

English summary

AIDMK general secretary Sasikala ay takeover CM post of Tamil Nadu by the end of this month.