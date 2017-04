యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉండండి: ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్

మిలిటరీ అవసరాలు శరవేగంగా మారుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో పాకిస్తాన్‌తో పది రోజుల పాటు, చైనాతో పదిహేను రోజుల పాటు యుద్ధం చేసేందుకు వీలుగా సన్నద్ధంగా ఉండాలని ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ తన కమాండర్లను ఆదేశించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Air Chief Marshal B.S. Dhanoa has directed the IAF commanders to prepare for short duration but intense wars.