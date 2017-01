దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌లో జంట పేలుళ్లకు ముందు ఐఎం ఉగ్రవాదులు అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్ సమీపంలోని గుట్టల్లో బాంబు పేలుళ్ల పరీక్షలు నిర్వహించారు.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 12:22 [IST]

Prior to the explosions that took place at Dilsukhnagar in Hyderabad, there was another blast which went unnoticed. Around five kilometres from Abdullapurmet in Hyderabad where Indian Mujahideen boss Yasin Bhatkal, a blast was carried out at a hillock.