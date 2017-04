ద్రవిడ పార్టీలతో పొత్తు లేకపోతే బిజెపికి కష్టమేనా? పార్టీ విస్తరణకు పన్నీర్ పావుగా....

తమిళనాడులో అధికారంలో ఉన్న అన్నాడిఎంకె సంక్షోభాన్ని తనకు అనుకూలంగా మలుచుకొనేందుకుగాను బిజెపి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Bjp will play key role in Tamil nadu politics, it is planned to expansion party in the state.there is a rumour behind the Aiadmk crisis bjp play key role.