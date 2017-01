షాకింగ్ న్యూస్: సహారా డైరీలో చంద్రబాబు పేరు!

దేశ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం సృష్టించిన బిర్లా సహారా డైరీల్లో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు పేరు కూడా ఉందని ప్రముఖ న్యాయవాది ప్రశాంత్ భూషణ్ వెల్లించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

It is said that AP CM Chandrababu Naidu's name is in sahara diaries.