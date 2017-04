లోకేష్ నుంచి పార్టీ బాధ్యతలు లాగేసిన బాబు: ఎందుకు?

చంద్రబాబు నాయుడు టిడిపి బాధ్యతలను నారా లోకేష్ నుంచి తీసేసుకున్నారు. మంత్రి పదవి చేపట్టిన లోకేష్ నుంచి ఆ బాధ్యతలు ఎందుకు తీసుకున్నారనేది చర్చ....

English summary

Andhra Pradesh CM and Telugu Desam party (TDP) chief Nara Chnadrababu Naidu said thar he will take over party responsibilities from Nara Lokesh.