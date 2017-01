చిరంజీవి వర్సెస్ బాలకృష్ణ: ఆంధ్రా పోలీసులకు టెన్షన్

టాలీవుడ్ దిగ్గజ హీరోలు చిరంజీవి, బాలకృష్ణ సినిమాలు విడుదలవుతున్న నేపథ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా ఏపీ పోలీసులు అప్రమత్తయ్యారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 12:05 [IST]

English summary

Tension in Andhra Pradesh police, due to Big heros chiranjeevi and balakrishna cinemas releasing.