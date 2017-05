కేసీఆర్ ఔదార్యం: పనిమనిషి పెళ్లికి అంతా తానై!, కానుకగా ఫ్లాట్..

ఈ సందర్భంగా సీఎం 12తులాల బంగారంతో పాటు ఒక చక్కని ఫ్లాట్ ను కొత్త జంటకు అందజేశారు.

English summary

CM KCR family was grandly held their worker's marriage at Pragati bhavan on Sunday morning. KCR gifted a flat to new couple