అడ్డంగా దొరికాడు.. ఫోటోలు: రైళ్లో భార్యతో 1993 పేలుళ్ల నిందితుడి రొమాన్స్!

1993 ముంబై పేలుళ్ల సూత్రధారి దావుద్ ఇబ్రహీంకు సన్నిహితుడు ముస్తఫా దోస్సా రాత్రి రైళ్లో భార్యతో ఎంజాయ్ చేస్తూ దొరికిపోయాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 13:37 [IST]

English summary

Dawood Aide Accused Of 1993 Blasts Left Unsupervised With Wife On Train.