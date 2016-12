నోట్ల రద్దు: నేటితో ముగియనున్న గడువు, ఇకపై ఆర్బీఐ వద్దకే!

రద్దయిన పెద్దనోట్లను బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేసుకునేందుకు కేంద్రం ఇచ్చిన గడువు నేటితో (శుక్రవారం, డిసెంబర్ 30)తో ముగుస్తోంది.

English summary

The 50-day deadline to deposit the old Rs. 500 or 1,000 notes in banks comes to an end today but the cash crunch and queues before ATMs are likely to continue for some more time as currency printing presses have failed to meet the huge demand for new bills.