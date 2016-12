అవును వారిద్దరూ కలిశారు, బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేశారు, ఆరోపణలు చేసిన వ్యక్తి ఇంటికే వెళ్ళాడు

అవును వారిద్దరూ కలిశారు. డిల్లీ లెఫ్లినెంట్ గవర్నర్ నజీబ్ జంగ్ ఇంటికి వెళ్ళా బ్రేక్ పాస్ట్ చేశాడు డిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్,.గురువారం మధ్యాహ్నం జంగ్ తన పదవికి రాజీనామా చేశాడు. శుక్రవారం ఉద

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

delhi chief minister met on friday morning nazeeb jung at his residence in delhi.jung invited him to kajriwal for breakfast, so he went to jung's home.