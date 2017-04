పీకల్లోతు కష్టాల్లో దినకరన్: ఎక్కే మెట్టు, దిగే మెట్టు..

నిన్నటి వరకు దర్జా వెలగబెట్టిన దినకరన్ పరిస్థితి ఇప్పుడు కోర్టుల చుట్టూ ఎక్కే మెట్టు దిగే మెట్టు అన్నట్లుగా తయారైంది.

English summary

Sasikala's nephew TTV Dinakaran is facing lot problems with court cases and lost his image.