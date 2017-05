స్టాలిన్ ఖుషీ: మోడీ పేరు ఎత్తని రజనీకాంత్, ఎందుకు?

రజనీకాంత్ ప్రవేశంతో తమిళ రాజకీయాలు మరో మలుపు తిరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. రజినీపై వివిధ పార్టీలు దుమ్మెత్తిపోస్తున్నాయి.

English summary

DMK leader Stalin is happy with Tamil Super star Rajinikanth for praising him.