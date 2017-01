మూడువారాల్లో 45 మంది లక్షాధికారులయ్యారు, ఎలాగంటే?

నగదు రహిత లావాదేవీల్లో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 45 మంది లక్షాధికారులుగా మారారు. నగదు రహిత లావాదేవీలను ప్రోత్సహించేందుకుగాను కేంద్రం ప్రోత్సాహకాలను ఇస్తోంంది.

English summary

the Centre's announcement of lucky draws to boost electronic payments has already created 45 'lakhpatis', three weeks into its inception. the national payments corporation of indiaan arm of the reserve bank of india (rbi), has been announcing 15 beneficiaries who win Rs 1,00,000 under the initiative every week since december 25.