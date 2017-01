కొత్త శకం: దీప ఎంట్రీతో.. తమిళ రాజకీయ 'రణం'

దీప రాజకీయ ఆరంగ్రేటం ఇప్పుడున్నంత జోరుగానే మున్ముందు సాగుతుందా లేక.. శశికళ ఎత్తులతో కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉన్నదా? అన్నది రానున్న రోజుల్లో తేలిపోనుంది.

English summary

J Jayalalithaa's niece Deepa Jayakumar today laid claim to her political legacy, saying she plans to contest elections and "follow in her footsteps", but saved a bigger announcement for the February 24 birth anniversary of the former Chief Minister who died last month.