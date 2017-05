కేసీఆర్ బంపరాఫర్: నటుడు సుమన్ తెరాసలో చేరుతారా?

రైతులకు తెలంగాణ సీఎం కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావు ఇటీవల వరాలు ప్రకటించారు. రైతులకు ఎరువులు ఉచితంగా ఇస్తామని, రెండు పంటలకు ఇస్తామని చెప్పారు. ఏడాదికి రూ.4 వేలు నేరుగా రైతులకే బ్యాంకు అకౌంట్లలో వేస్తామన్నా

English summary

Actor Suman has been roped in by the agriculture department to play the lead role in a short film titled 'Raithe Raju'. The idea of the five-minute film is to publicise the various decisions, steps and policies the TRS government has undertaken for the welfare of farmers.