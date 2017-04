ఒక్క క్షణం కూడా ఆ పదవిలో కొనసాగొద్దు: ఆ నలుగురికి సుప్రీం

ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో నియమితులైన నలుగురు సమాచార కమిషనర్లపై తక్షణం వేటు వేయాలని సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది. వారి నియామకాలను రద్దు చేస్తూ గతంలో హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును అత్యున్నత న్యాయస్థానం సమర్థించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Supreme Court says not to four information commissioner Venkateswarlu, Tantia Kumari, Imtiyaz ahmad, Vijaya Nirmala.