ప్రశాంతంగా జగన్: కోర్టు విశ్వసనీయతపై ఆంధ్రజ్యోతి దెబ్బ?

జగన్ బెయిల్ రద్దు చేయాలంటూ సిబిఐ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ కొట్టివేతపై ఆంధ్రజ్యోతి రాసిన వార్తాకథనం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 10:32 [IST]

English summary

Debate is going on Andhrajyothy article written on YSR Congress party president YS Jagan's bail.