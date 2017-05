జయ ఎస్టేట్ గార్డ్ హత్య మిస్టరీ: వరుస మరణాల వెనక..?

జయకు చెందిన కొడనాడు ఎస్టేట్‌లో హత్య, దోపిడీ కేసులో నిందితులు వరుసగా మరణిస్తుండడం క్రైమ్ సినిమాను తలపిస్తున్నాయి.

English summary

The deaths of suspects in Jayalalithaa's kodanadu estate murder case deaths are like crime cinema scenes.