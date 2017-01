శశికళకు షాక్: ఎంజీఆర్ జయంతి రోజే రంగంలోకి దీపా జయకుమార్, వారు జై కొడతారా?

జయలలిత మేనకోడలు దీపాకుమార్ అన్నాడిఎంకె వ్యవస్థాపకుడు ఎంజిఆర్ జయంతిని పురస్కరించుకొని జనవరి 17న, స్వంత పార్టీని ఏర్పాటుచేయనున్నారు.ఆమె రాజకీయాల్లోకి రావాలని జయ మద్దతుదారులు కోరుతున్నారు. ఈ తరుణంలో ఆమె

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 10:42 [IST]

English summary

jayalalita's niece j. deepa kumar will be launch own party aiadmk founder president mgr birth day on jan 17.