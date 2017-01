త్వరలో దీప రాజకీయం ప్రవేశం, పెరుగుతున్న మద్దతు: శశకళకు చిక్కులేనా?

తమిళనాడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలిత మేనకోడలు దీపా జయకుమార్ తాను రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 12:10 [IST]

English summary

When Deepa Jayakumar laughs, it is almost like watching a ghost. With an uncanny resemblance to the late Tamil Nadu Chief Minister J Jayalalithaa (sometimes also spelt as Jayalalitha), Deepa is asking questions to the ruling party.