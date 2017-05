నిర్భయ కేసులో ఆ మైనర్ నిందితుడు ఇప్పుడు ఎక్కడ? ఏం చేస్తున్నాడంటే?

శుక్రవారం సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుతో నిర్భయపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడి, ఆమెను చిత్రహింసలకు గురిచేసిన ఆరుగురిలో నలుగురికి మరణశిక్ష అమలు కానుంది. ఈ కేసులో రామ్ సింగ్ జైలులోనే ఆత్మహత్య చేసుకోగా,

English summary

Away from the limelight on the verdict in the December 16 gang-rape and murder, the ‘juvenile’ convicted in the case, who was found guilty of raping and killing the 23-year-old physiotherapist on December 16, 2012 — has settled well in his new life. He is cooking at a prominent restaurant. The minor has turned 23 years old now.