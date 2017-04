ఓ దళిత విద్యార్థి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన జెఇఇ మెయిన్స్‌లో వందకు వంద శాతం మార్కులు సాధించడం నమ్మగలమా, కల్పిత్ వీర్వల్‌ను చూశాక నమ్మాల్సిందే....

English summary

Kalpit Veerwal became the first ever in the country to score 100%, or full marks of 360, to top the prestigious Joint Entrance Examination (JEE) Main 2017 for IITs and other engineering colleges in the country when CBSE declared the results on Thursday.