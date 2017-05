ప్రకాశం పగలు: గొట్టిపాటి వర్సెస్ కరణం

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి, మార్టూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు కరణం బలరామక్రుష్ణమూర్తి, గొట్టిపాటి హనుమంతరావు కుటుంబాల మధ్య వ్యక్తిగత కక్ష్యలకు పెట్టింది పేరు.

English summary

Vijayawada: Balaram of TDP and Ravi Kumar from YSRC, the warlords representing Karanam and Gottipati families in Prakasam district, turned strange bedfellows with Ravi Kumar switching over to the ruling party