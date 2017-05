మోడీ బాటలో.. ఇక కేసీఆర్ ‘మన్ కీ బాత్’!:సంచలనమే అవుతుందా?

దేశ ప్రజలతో సంభాషించేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రతిష్టాత్మకంగా మన్ కీ బాత్ చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. కాగా, ప్రస్తుతం తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు కూడా మోడీ బాటలో నడిచేందుకు

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

It is said that Telangana CM K Chandrasekhar Rao's mann ki baat likely to begin in soon.