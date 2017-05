షాక్: ''జయ, శశికళ గదుల్లో రాశులుగా బంగారం, డబ్బులు, పెద్దలున్నారు, అందుకే చంపాం''

కొడనాడులోని జయయలలిత ఎస్టేట్ లోని శశికళ, జయలలిత గదుల్లో భారీ ఎత్తున బంగారు ఆభరణాలు కరెన్సీ కట్టలు గుట్టలు గుట్టలుగా కన్పించినట్టు దొంగతనానికి పాల్పడిన వ్యక్తులు పోలీసులకు వాంగ్మూలం ఇచ్చారు.

English summary

Lot of gold ornaments and assets documents found in Kodanad estate said to police Sahmshir ali and Jittanbhai.they are involved in this robbery incident.Jayalalithaa's former drivers Kanakaraju and Nayan play key role said.