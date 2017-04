తన క్లాస్ విద్యార్థుల కోసం నగలు అమ్మిన ఉపాధ్యాయురాలు

దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు సరైన సదుపాయాలు ఉండవు. చదువుకునేందుకు ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాలకు కూడా ఇబ్బందే.

English summary

Government schools across India, especially in small towns and villages, lack basic facilities for students to hone their skills to their maximum abilities. However, a Tamil Nadu teacher from a small town decided to end the trend by selling off her jewellery to provide international standard education to her pupils.