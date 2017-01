పెద్ద నోట్ల రద్దు అనంతరం కేంద్ర ప్రభుత్వం నల్లధనంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తోంది.

English summary

As it analyses bank deposits post-demonetisation, the government has found that an estimated Rs. 3-4 lakh crore of tax-evaded income could have been deposited during 50-day window provided to get rid of scrapped high value Rs. 500/1000 notes.