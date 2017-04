షాక్: మద్యం తాగినా, సిగ్నల్ జంప్ చేసినా లైసెన్స్ రద్దు, కొత్త ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఇవే

ఇక ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే లైసెన్స్ లను రద్దు చేయనున్నారు. ఇప్పటివరకు జరిమానాలతో వదిలేసిన అధికారులు ఏకంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లనే రద్దు చేయనున్నారు. కొత్త ట్రాపిక్ రూల్స్ ను తెలంగాణ ప్రభుత్వం

English summary

New driving license rules implemented Telangana government from April 24, 2017. if anyone violates traffice rules transport department cancel driving license.